MN - Rami: "Giocare al Milan era un sogno per me, ho fatto vedere belle cose in rossonero"

MilanNews.it

In merito alla sua esperienza al Milan da gennaio 2014 a giugno 2015, l'ex difensore rossonero Adil Rami ha raccontato a Milannews.it: "Giocare al Milan era un sogno per me. Infatti quando iniziai la mia carriera al Lille (Rami è stato un giocatore dei Dogues dal 2006 al 2011 ndr) dissi in un'intervista di sognare di giocare nel Milan indossando la numero 13 di Alessandro Nesta di cui ero un grande fan. Io ho amato il Milan e ho fatto vedere belle cose in rossonero. Purtroppo penso di non avere avuti gli allenatori giusti. Inzaghi è stato un grande giocatore, senza dubbio una leggenda, al 100%. Ma da allenatore vi prometto che io sono meglio di lui, non mi era piaciuto per niente...".