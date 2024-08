MN - Sordo: "Per giocare a San Siro devi avere dei grandi attributi altrimenti rischi di venire travolto dalla pressione"

Quanto è difficile giocare a San Siro? Gianluca Sordo, ex giocatore del Milan, ha risposto così a questa domanda di Milannews.it: "Io dico che per giocare a San Siro devi avere dei grandi attributi altrimenti rischi di venire travolto dalla pressione".

Di grandi giocatori te ne intendi, essendo finito in un Milan di altissima qualità. Che esperienza è stata?

"Col senno di poi dico grandissimi ricordi, perché ho giocato con Maldini, Roberto Baggio e altri campioni. Esperienza che ricorderò per tutta la vita perché mi ha permesso di vincere uno scudetto, di giocare la Champions League. Ho avuto tante soddisfazioni, anche se a livello di carriera avrei preferito rimanere in una società come il Torino, dove giocavo con regolarità e avrei avuto probabilmente una carriera ad alti livelli più lunga. In quel Milan trovare spazio era difficilissimo. Ma come detto poi le cose belle rimangono, ho due figli e posso raccontare a loro di aver giocato con dei grandi campioni".