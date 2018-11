MN - Taibi sul modulo del Milan: "Dipende dal momento, adesso si sta esprimendo meglio con le due punte"

In merito al modulo del Milan di Gattuso, l'ex rossonero Massimo Taibi ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "Ci sono dei momenti in cui una punta e due esterni ti danno dei grandi risultati, altri in cui servono due attaccanti. In questo periodo il Milan si sta esprimendo meglio con le due punte, ma può succedere tra un mese o due - per infortuni, squalifiche o per un calo di forma - che si torni a giocare con un solo centravanti. Questo fa parte di un allenatore bravo e lungimirante, che guarda il momento e non è fossilizzato sul modulo".