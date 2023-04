Montella: "Il Napoli cambia modo di giocare con Osimhen e di conseguenza cambierà anche quello del Milan"

MilanNews.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Domani sera il Napoli avrà a disposizione Victor Osimhen, che sarà il pericolo numero uno per la difesa del Milan. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella, ex tecnico rossonero, ha spiegato: "Se il ritorno di Osimhen sposterà l’equilibrio della partita? Credo di sì, per come attacca la profondità, per come riempie l’area e per le abilità nel gioco aereo. E poi perché aiuta la squadra anche quando la palla è degli altri: se non c’è, manca.