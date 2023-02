Montella sostiene il popolo turco: "Donate attraverso la mia associazione umanitaria"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Vincenzo Montella, ex tecnico del Milan, allena l'Adana Demirspor dal 2021 e ovviamente è rimasto colpito dal terremoto che ha devastato gran parte della Turchia. Il tecnico italiano ha deciso di agire in prima persona per raccogliere fondi da destinare alla popolazione colpita, fondando un'associazione umanitaria: "Da oggi è possibile donare per una sostegno concreto alla popolazione turca, colpita dal tragico terremoto dello scorso 6 Febbraio, tramite l’Associazione Umanitaria ‘VINCENZO MONTELLA EMERGENCY’. Insieme possiamo essere davvero utili".