Montella su Gattuso: "Non ci siamo mai sentiti, ha sbagliato ad insistere sulla preparazione atletica"

In merito al suo rapporto con Rino Gattuso, che poco più di un anno fa ha preso il suo posto sulla panchina del Milan, Vincenzo Montella ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Non ci siamo mai sentiti. Ho solo voluto dirgli che stava sbagliando a insistere sulla preparazione atletica nelle sue interviste, si stava esagerando su un aspetto che mi tocca profondamente. Lui sta facendo bene ma non è giusto toccare le mie competenze. Ho cinque-sei anni di esperienza in più di Serie A, penso di avere conoscenze maggiori di chi dice certe cose: dati alla mano sfido chiunque in un confronto pubblico sul tema. Un conto è quanto corri, un altro l’intensità che ci metti".