Montella sull'euroderby: "Semifinale ancora aperta. L'Inter ha un vantaggio, ma il calcio e il Milan insegnano a non fare previsioni"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Vincenzo Montella, ex tecnico rossonero ora in Turchia all'Adana Demirspor, ha parlato così a tuttomercatoweb.com dell'euroderby di ritorno di stasera: "Sinceramente il Milan ci è arrivato con qualche defezione, non solo prima ma anche durante la gara, vedi Bennacer. La partita d'andata ci ha fatto vedere che in campo c'erano delle differenze. Ma il calcio e il Milan ci insegnano tanto per cui fare previsioni scontate non è oggettivo. Poi è una semifinale di Champions ed è sempre particolarmente difficile, aperta e ci possono essere sorprese. L'Inter ha un vantaggio e dovrà saperlo mantenere durante la partita".