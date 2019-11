Montolivo: "Escluso dalla tournée negli USA con un sms del team manager. Leonardo e Maldini..."

Riccardo Montolivo, intervistato dal Corriere della Sera, ha commentato così la sua mancata partenza a luglio 2018 per la tournée negli USA: "Non mi venne mai spiegato il perchè. I dati di Milan Lab confermarono la mia ottima condizione, ma evidentemente non era questo il problema. La decisione mi venne comunicata dal team manager, con un sms il giorno prima della partenza. Ne ho parlato anche con Leonardo e Maldini, tutti mi dissero che ero diventato la terza scelta, che dovevo capire. Ma era un senso di ignavia, la cosa che più mi deprimeva. Poi, dopo l’episodio di Milan-Fiorentina, mi è sembrato chiaro che non fossi più la terza scelta. Forse ero diventato la nona".