Montolivo: "Milan, hai ancora tempo per fare bene in Serie A"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, questo il commento dell'attuale opinionista ed ex capitano rossonero, Riccardo Montolivo, sull'attuale momento del Milan: "Gli ultimi risultati non sono stati soddisfacenti, questo è vero, però la squadra ha raccolto poco in Champions e meritava molto di più, mentre in campionato c'è ancora tempo per aggiustare la stagione. Non è facile per Pioli rimodellare una squadra nuova, in parte lo ha anche fatto con buoni risultati, diamogli tempo di sistemare le cose".