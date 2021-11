Montolivo su Pioli: "Sono innamorato del suo modo di fare calcio, mi sarebbe piaciuto farmi allenare da lui"

Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Riccardo Montolivo ha rilasciato queste parole su Stefano Pioli: "Pioli in questo momento come proposta di gioco è tra i migliori allenatori in Italia e forse anche in Europa. Io sono innamorato del suo modo di fare calcio, del modo in cui fa giocare questa squadra. Se vince il campionato, se comincia a vincere può entrare tra i grandi. Se mi sarebbe piaciuto farmi allenare da un allenatore come lui? Per come gioca il Milan, sì mi sarebbe piaciuto farmi allenare da lui: ha un gioco moderno. In fase difensiva è una squadra ordinata, mentre in fase offensiva non ragiona per moduli di gioco ma per situazioni degli spazi: terzini che ragionano da centrocampisti, centrocampisti che ragionano da esterni. Per le altre squadre diventa difficile affrontare il Milan perché non dà punti di riferimento in ogni zona del campo".