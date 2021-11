Montolivo sulla crescita di Leao: "Il merito è dell'allenatore"

In merito alla crescita di Rafael Leao, Riccardo Montolivo, ex rossonero, ha dichiarato a Tuttosport: "Lo scorso anno sembrava uscisse dalla partita, per poi rientrare con una giocata, poi nuovamente assente. Quest’anno c’è sempre. E quando un giocatore ha questa crescita il merito è dell’allenatore. Può crescere ancora nella concretezza davanti alla porta, dal punto di vista tattico è ancora un po’ disordinato, ma ha dato la sensazione di aver doti da leadership come è successo nella vittoria con il Verona".