Monza, Berlusconi e Galliani pensano a Brocchi per la panchina e a Montolivo per il centrocampo

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono al lavoro per costruire un grande Monza e, in vista della prossima stagione, avrebbero già due obiettivi concreti, uno per la panchina e uno per il centrocampo: come riporta calciomercato.com, infatti, i due ex rossonero vorrebbero affidare la squadra a Christian Brocchi, mentre in mezzo al campo c’è l’idea Riccardo Montolivo, il quale andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo giugno.