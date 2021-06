Monza, Boateng verso il ritorno in Germania: due club sull'ex rossonero

Kevin Prince Boateng è sempre più vicino a dire addio al Monza e tornare a giocare in Bundesliga. Il classe '87 infatti è in scadenza e quasi certamente non rinnoverà il proprio contratto con il club brianzolo per trasferirsi in Germania dove Eintracht Francoforte e Union Berlino avrebbero già effettuato i primi sondaggi per sondarne la disponibilità.