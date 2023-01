Monza, Galliani: "Credevo di sognare dopo il 2-2 con l'Inter"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha commentato così il pareggio ormai insperato ottenuto contro l'Inter sabato scorso: "Quando sabato abbiamo pareggiato pensavo di sognare, ero incredulo. Ma no, ripetevo... Ho sentito il presidente Berlusconi, era felicissimo anche lui", le sue parole riportate dal Corriere della Sera.

Sabato a Cremona l'avversario sarà invece il grande amico Ariedo Braida: "Lì è questione di affetto. L’Inter a Monza invece non aveva mai giocato e in questo mese affronteremo due volte anche la Juve. Se ci penso non dormo la notte. Io dedico 24 ore al giorno al Monza, chissà se la gente ci crede", ha concluso Galliani.