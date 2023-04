MilanNews.it

Adriano Galliani, ad del Monza e grande ex dirigente del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni a Mediaset: "È stata una settimana perfetta. Prima la vittoria sabato a San Siro (contro l'Inter, ndr), poi la qualificazione del Milan. Mi spiace per i tifosi napoletani, ma 31 anni di Milan non si dimenticano facilmente".