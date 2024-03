Monza, Galliani: "Spero che Daniel Maldini possa restare qui a vita. Ma se dovesse tornare al Milan potrebbe indossare la maglia numero 3..."

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, su Daniel Maldini, autore del gol vittoria qualche giorno fa contro il Genoa: "Lo è sempre stato per me e per il presidente Silvio Berlusconi. Da nonno Cesare allenatore, a Paolo e Daniel in campo. E’ una linea romantica ininterrotta. Io spero che Daniel possa rimanere a Monza per tutta la vita, ma se dovesse tornare al Milan sappia che ha la possibilità di scegliere la maglia numero 3. Ritirata, come la 6 di Franco Baresi, ma utilizzabile solo per un figlio di Paolo".

Dopo la cessione a titolo temporaneo in estate all'Empoli, a gennaio Daniel Maldini è passato in prestito secco dal Milan al Monza. Finora con la squadra biancorossa ha giocato solo qualche spezzone di partita, ma ha già segnato due gol in 86' (contro Salernitana e Genoa).