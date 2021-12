Morfeo: "L'assenza di Kjaer è pesante, vedremo cosa deciderà di fare il Milan sul mercato"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Domenico Morfeo ha parlato anche dell'infortunio che terrà fuori tutta la stagione Simon Kjaer. Ecco le sue parole: "Kjaer è stato un pilastro della difesa e adesso la sua assenza può pesare non poco. Chi lo sostituirà dovrà integrarsi in fretta con Tomori. Bisognerà attendere il mercato per vedere come deciderà di muoversi la società, ma ritengo la mancanza di Kjaer un problema anche a livello di personalità".