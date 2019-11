Napoli, ipotesi traghettatore se Ancelotti precipita: idea Gattuso

Nel prossimo tour de force del Napoli, che comincerà oggi alle 18 con la sfida al Milan, Carlo Ancelotti si giocherà molto, compreso il suo futuro sulla panchina azzurra. È quanto riportato dall'edizione odierna di <i>Tuttosport</i>, secondo cui qualora la situazione dovesse precipitare ancor di più la posizione dell'allenatore azzurro comincerebbe a traballare seriamente. In quel caso, non sarebbe da escludere l'ipotesi di un cambio in panchina. Il quotidiano afferma che fra i nomi valutati dalla società per traghettare la squadra fino a fine stagione ci sarebbe quello di <b>Gennaro Gattuso</b>, allievo dello stesso Ancelotti. Una ipotesi da non scartare quella legata al tecnico calabrese, attualmente libero dopo l'esperienza al Milan.