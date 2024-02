Napoli, Mazzarri in bilico. CorSport: "C'è l'ombra di Giampaolo"

L'1-1 raggiunto in extremis dal Napoli contro il Genoa rischia di costare la panchina a Walter Mazzarri. Lo racconta il Corriere dello Sport, che spiega come il presidente campano Aurelio De Laurentiis sia uscito furioso dal Maradona dopo una prestazione mediocre da parte degli azzurri, e ora pensi a sostituire il tecnico nonostante la conferma di ieri. A tre giorni dalla partita con il Barcellona il Napoli non può permettersi ribaltoni, ma anche un successo contro i blaugrana potrebbe non bastare a Mazzarri per salvarsi la pelle.

Giampaolo in pole per sostituirlo. Ma c'è l'idea Calzone-Hamsik

È Marco Giampaolo, l'ex tecnico del Milan, il primo nome in lista in caso di separazione da Mazzarri. Giampaolo è il primo candidato, "il più autorevole e accreditato", scrive il quotidiano, che apre però anche ad una coppia di outsider: il CT della Slovacchia Francesco Calzona, affiancato dall'ex bandiera azzurra Marek Hamsik come vice. Giorni bollenti in casa Napoli, dove si valuta un nuovo ribaltone. E Mazzarri può dire addio.