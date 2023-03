Nesta: "CDK? Ora è in un tunnel, a fine anno dovrà resettarsi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Charles De Ketelaere, il grande colpo estivo del Milan, continua a faticare parecchio e non riesce ad essere ancora decisivo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha commentato così le difficoltà del giovane trequartista belga: "A fine anno dovrà resettarsi: ora è in un tunnel, appesantito, perso, in difficoltà. Vada in vacanza e poi vediamo".