Nesta: "Leao è il volto del Milan. Tonali è uno di quei giocatori attorno a cui costruire una squadra importante"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Chi è il giocatore più forte del Milan attuale? Intervistato da DAZN, l'ex rossonero Alessandro Nesta ha raccontato: "Leao è il volto del Milan, i fatti dicono che con lui il Milan è diverso. E poi Tonali: per me è uno di quei giocatori attorno a cui puoi costruire una squadra importante. Può diventare lo zoccolo duro necessario nelle grandi squadre, come siamo stati noi e come siete stati voi: gli altri cambiavano ogni anno, però il gruppo con alcuni giocatori simbolo resta".