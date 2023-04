MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Nesta, ospite venerdì sera della BoboTv, ha parlato così di Rafael Leao: "Per me Leao è imprendibile quando ferma la palla e ferma il difensore: poi lui muove la palla e nei primi due passi ti ha lasciato dietro. Se sei un difensore contro di lui non devi piantarti mai. Lo fa con intelligenza, è una sua caratteristica che sfrutta”