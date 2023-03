Nesta su Thiaw: "Diventerà un giocatore dal valore importante. Contro Kane..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato così di Malick Thiaw: "Buon giocatore, che si è fatto trovare pronto. Merito del percorso fatto nel tempo con l’allenatore: ho sentito rimproverare il fatto di non averlo messo prima ma per me ci sta. Quando si forza, e De Ketelaere ne è la dimostrazione, spesso non è la cosa giusta. A Thiaw un lungo periodo di lavoro ha dato ragione: oggi è affidabile, solido, strutturato.