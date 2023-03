Nesta su Tottenham-Milan: "Per crescere ancora servono partite così. Mi aspetto di più da Leao"

MilanNews.it

In vista del match di domani in casa del Tottenham, valdo per il ritorno degli ottavi di Champions League, l'ex difensore rossonero Alessandro Nesta ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport: "Per il passaggio da giovani campioni a giocatori di spessore internazionale servono partite così, in un contesto diverso, con più qualità e pressione, con una posta in palio altissima. Questa squadra ha dimostrato che quando sta per cadere definitivamente riesce sempre a rimettersi in piedi. Per questo insisto: vada a giocarsela, il Milan è pronto per questa partita. Mi aspetto di più da Leao e Diaz.