Nesta: "Zeman mi ha cambiato la vita, Galliani ci tiene a rivivere il passato"

L'allenatore della Reggiana Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia contro il Pescara. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da Tuttoreggiana.com.

Mister, come si presenta la Reggiana alla prima gara ufficiale della stagione?

"Direi abbastanza bene. Dopo i volumi di carico pesanti del ritiro ora stiamo puntando sulla qualità e le gambe sono più leggere. Dovremmo avere una squadra più brillante, manca però ancora qualcosa a livello di rosa: valutiamo chi entra e chi esce, sperando di essere pronti il prima possibile".

Gli acciaccati come stanno?

"Vergara si è ripreso, Guglielmotti viene con noi ma ha svolto il primo allenamento solamente oggi mentre Kabashi non ci sarà. Mancheranno anche Mbaye e Sposito perché non sono tesserati".

Sfidare il suo vecchio maestro che effetto le farà?

"È stata una persona che mi ha cambiato la vita, per lui avrò sempre rispetto infinito. Gli darò sicuramente del lei e non lo chiamerò collega. Anche ad Ancelotti, che era più amichevole, darei del lei: noi siamo della veccia scuola".

Alla prima Zeman, alla seconda forse il Monza di Galliani…

"Per me sono state persone importantissime. Ogni tanto sento il dottor Galliani, quando trasmettono in TV una nostra vecchia partita manda i messaggi a tutti gli ex giocatori: ci tiene a rivivere il passato".

Che obiettivo si è data la Reggiana in Coppa Italia?

"Noi scendiamo in campo per vincere. Chiaramente la Coppa Italia non è l’obiettivo principale, però andare avanti e magari portare i ragazzi e i nostri tifosi in uno stadio come San Siro, l’Olimpico o altro non sarebbe male".