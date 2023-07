Newcastle, le prime parole di Tonali: "E' una grande opportunità per la mia carriera. Voglio ripagare la fiducia in campo"

MilanNews.it

Anche il Newcastle, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo dal Milan di Sandro Tonali: "Il Newcastle United è lieto di annunciare l'ingaggio del centrocampista della nazionale italiana Sandro Tonali dall'AC Milan". L'ormai ex giocatore rossonero ha firmato con gli inglesi un contratto fino al 2028.

Ecco le sue prime parole: "Prima di tutto voglio ringraziare il Newcastle United perché mi sta dando una grande opportunità per la mia carriera. Voglio ripagare la fiducia in campo, dando il massimo, come ho sempre fatto. Sono davvero entusiasta di giocare al St. James' Park, non vedo l'ora di sentire il calore dei tifosi".