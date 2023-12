Newcastle-Milan: Tonali sarà sugli spalti del St. James' Prark

vedi letture

Sandro Tonali è ovviamente ancora squalificato e non potrà giocare Newcastle-Milan. Il centrocampista, che adesso sembra rinato e si allena tutti i giorni con i compagni, sarà presente al St. James' Park e avrà il cuore diviso a metà. Come riportato da Tuttosport, nessuno nell'ambiente degli Hammers lo ha giudicato e condannato, anzi. Ha ricevuto grande affetto.

Inoltre, non è raro che venga fermato per strada dai tifosi per ricevere incoraggiamenti nel suo percorso di guarigione dalla ludopatia. Sente nei confronti del Newcastle una sorta di debito di riconoscenza e sta rispettando il percorso terapeutico intrapreso subito dopo la confessione. Il conto alla rovescia per tornare sul terreno di gioco è iniziato.