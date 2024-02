Niang: "Avevo tanta voglia di tornare. Il rigore? Il mister ha detto che dovevo calciare io"

L’Empoli conquista tre punti d’oro battendo la Salernitana per 3-1 e facendo un passo in avanti forse decisivo verso la salvezza. Grande protagonista è stato M’Baye Niang, attaccante dell’Empoli, che ha prima realizzato il rigore del 2-1 e poi servito l’assist per il tris di Cancellieri: “Avevo tanta voglia di tornare, ho sentito un club che aveva voglia di andare avanti e aveva un bel progetto. Sono contento. Gol pesante? Importante rimanere freddo, non è semplice tirare un rigore. Sono contento per la squadra perché hanno fatto un gran lavoro in uno stadio con grandi tifosi. Siamo rimasti freddi e questa è la strada per salvarsi”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Hai chiesto di calciare il rigore?

"Il mister ha detto che devo calciare io. Sappiamo che è un momento difficile, bisognava rimanere freddi, io ho confidenza. Ringrazio Cancellieri che mi ha lasciato calciare".

Il tuo rapporto con Nicola?

“Io l’ho sempre avuto contro, ma è bravo, che dà tanto ai suoi giocatori ed è convito di quello che vuole fare. Quando è così i risultati si vedono, noi facciamo quello che ci chiede e per salvarsi è l’uomo giusto. Io da solo non posso salvare l’Empoli, ma giocando di squadra così si potrà fare qualcosa di bello e avremo delle belle soddisfazioni.