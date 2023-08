Niang vola in Turchia: accordo raggiunto con l'Adana Demirspor

vedi letture

Avventura in Turchia per M'Baye Niang, attaccante classe '94 attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Auxerre. L'attaccante 28enne che in Italia ha vestito le maglie di Milan, Genoa e Torino ha raggiunto un accordo con l'Adana Demirspor, società calcistica con sede ad Adana che milita in Süper Lig.

Il calciatore franco-senegalese Niang in questa finestra di calciomercato è stato valutato anche da diversi club italiani, ma alla fine andrà in un club che ha in squadra già diversi calciatori di origini transalpine come Benjamin Stambouli, Andreaw Gravillon e Tounes Belhanda. E ora si aggiunge Niang, che si sta accordando per un contratto biennale.