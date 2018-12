Nizza, il presidente Rivère su Balotelli: "Rinnovo? Non ci sarà, penso che la chiuderemo qui"

Jean-Pierre Rivère, presidente del Nizza, ha parlato così a RMC Sport del futuro di Mario Balotelli: "Questa estate pensavamo che Mario sarebbe partito, per questo motivo non ha fatto la preparazione - riporta sportmediaset.it -. Ma è normale che tutti i giocatori che non l`hanno fatta poi soffrano nella prima parte del campionato. Ora sta bene, ma non sta avendo comunque successo e ciò lo mette in uno stato di tensione. Mario tuttavia non ha perso il suo talento. Rinnovo? Non ci sarà, penso che la chiuderemo qui".