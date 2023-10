Nocerino così sul gol di Muntari: "Episodio forte ma quello scudetto lo abbiamo perso noi"

Importanti dichiarazioni a Cronache di spogliatoio da parte del doppio ex di Milan e Juve, Antonio Nocerino: "Fu un episodio importante, se avessimo vinto contro la Juve quella sera sarebbe stato un incubo per loro. Dico però che quel campionato siamo stati noi a perderlo con tanti pareggi e brutte prestazioni nel finale di stagione, dovevamo essere più furbi e non fessi".