Nocerino: "Gli addii dei campioni del Milan li ho vissuti molto male. Inzaghi? Nel suo ultimo gol al Novara..."

In merito all'addio di tanti campioni rossoneri al termine della stagione 2011-2012, Antonio Nocerino, ex giocatore del Milan, ha dichiarato a Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube: "Li ho vissuti molto male. Mai avrei pensato di piangere per l'addio di qualche giocatore. Prima dell'ultima gara contro il Novara, già mi mancavano certi giocatori. Per me era stata una mazzata allucinante. Inzaghi? Pippo era alluncinante. Nel suo gol al Novara, si è avvertito l'amore che c'era tra i tifosi e il Milan. C'era tanta gente che piangeva in tribuna al gol di Pippo, quella è stata una giornata che non dimenticherò mai".