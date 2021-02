Nocerino su Leao: "Ha la fortuna di allenarsi con Ibra e che l'ambiente è sereno"

Intervenuto nel corso de "L'inferno del lunedì" su Milan TV, Antonio Nocerino ha parlato del momento dei rossoneri, concentrandosi in particolare su Rafael Leao. Ecco le parole dell’ex centrocampista rossonero sul portoghese: "Leao ha una grande fortuna, quella di allenarsi con un grandissimo campione. Ha un ambiente molto più sereno rispetto agli anni passati. Anche l’ambiente che si è creato ti permette di crescere e di migliorare. Lui cresce, migliora, impara, è determinato. Metterei in risalto l’allenatore per come sta facendo crescere questo gruppo. La competitività? In allenamento? Come ti alleni, così giochi. Quando sono arrivato al Milan e non c’era un giorno che non andassero tutti a mille. Quando hai degli esempi di questo tipo poi diventa automatico. Tutto quello che fa il Milan lo fa in modo naturale, questo perché in allenamento vanno a mille all’ora. Mi piace tantissimo vedere il Milan, sembra che fisicamente non facciano fatica, poi giocano bene”.