Non solo il Genoa su Niang: si fa avanti anche l'Empoli

M'Baye Niang va verso il ritorno in Italia. Nei giorni scorsi l'ex attaccante del Milan ha trovato l'accordo per risolvere il suo contratto con l'Adana Demispor e adesso sta trattando con il Genoa per provare a tornare in Serie A il prima possibile, per mettersi a disposizione di Alberto Gilardino.

Inserimento dell'Empoli.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, però, nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un primo approccio da parte dell'Empoli, che cerca un attaccante per risalire la classifica. Il club toscano ha preso contatti con il calciatore ma la sua priorità resta il Genoa, con il Grifone che non ha però ancora sciolo le riserve sul vice Retegui. Gli azzurri cercano di inserirsi e le prossime ore saranno decisive.

Il passato italiano di Niang.

L'ex Milan e Torino ha già vestito la maglia rossoblù nei 6 mesi tra gennaio e giugno 2015, segnando 5 gol in 14 presenze, che aiutarono la squadra allenata a quei tempi da Gian Piero Gasperini a raggiungere un importante sesto posto. La sua esperienza fu però condizionata dall'infortunio che ebbe al ginocchio, che lo obbligò a saltare le ultime partite della stagione 2014-2015. Niang ha l'opportunità di riprendere un discorso che era stato interrotto: dopo Milan, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli, Bordeaux, Auxerre e Adana Demirspor sembrava che fosse uscito un può dai radar del calcio importante, invece ha una nuova chance per dimostrare le sue qualità. In Turchia ha totalizzato 16 presenze, nelle quali ha segnato 8 gol e fornito un assist. L'Italia è pronta ad accoglierlo nuovamente a braccia aperte, l'ultima parola però spetta al Genoa, che deciderà se spingere o meno sull'acceleratore e tesserarlo.