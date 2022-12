Fonte: tuttomercatoweb.com

Torna in panchina, ancora in Serie C, Walter Novellino. Nella giornata di oggi l'ex tecnico di Juve Stabia, Catania, Avellino e Palermo verrà ufficializzato quale nuovo allenatore della Turris dopo l'esonero di David Di Michele arrivato venerdì sera a seguito della sconfitta contro la Virtus Francavilla.