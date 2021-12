Oddo sul Milan: "Scudetto? I rossoneri lotteranno fino alla fine"

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha parlato così del Milan e della corsa scudetto alla Gazzetta dello Sport: "Sicuramente già così il Milan è competitivo per la lotta al titolo e lo sta dimostrando ormai da un paio d’anni, pur non essendo sulla carta la squadra più forte. E’ un gruppo attrezzato ma se confrontato con l’Inter va ammesso che gli altri, in termini di ampiezza e struttura complessiva della rosa, hanno qualcosa in più. Che non necessariamente significa che vinceranno lo scudetto, anzi. Per come la vedo io sarà battaglia fino alla fine".