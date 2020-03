Oddo sul Milan: "Situazione complicata da anni, manca il feeling tra i dirigenti"

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha commentato così a Sky il momento del Milan: "E' una situazione complicata da un po' di anni. C'è stato cambio generazionale sia in campo che in dirigenza. E' già difficile quando c'è un cambio generazionale di giocatori, se poi si aggiunge anche quello in società è ancora tutto più complicato. A mio avviso manca anche il feeling tra una parte dirigenza che ha una mentalità inglese e l'altra che invece è italiana. Il Milan resta comunque il Milan, tornerà ai suoi livelli, ma servirà un po' di tempo e pazienza".