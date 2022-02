Oddo verso il derby: "Sarà decisivo il duello tra Brozovic e Kessie in mezzo al campo"

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha rilasciato queste parole in vista del derby tra Inter e Milan: "Ci saranno tanti bei duelli. Quello che mi stuzzica di più è quello tra Brozovic e Kessie in mezzo al campo. Dai piedi di Brozovic passa tutto il gioco dell'Inter, è un giocatore insostituibile per i nerazzurri, l'esito del derby dipenderà molto da come il Milan riuscirà a limitarlo. Se Kessie ci riuscirà, i rossoneri avranno un vantaggio importante".