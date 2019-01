L'acquisto di Mario Balotelli è la massima priorità dell'Olympique Marsiglia. Come riporta L'Equipe, il ds Zubizarreta starebbe cercando la formula giusta per convincere l'attaccante italiano a trasferirsi al Velodrome già in questa finestra di mercato. Il classe '90, in scadenza a giugno col Nizza, è stato accostato anche a Sassuolo e Bologna.