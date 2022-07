Olzer: "Modelli? Al Milan cercavo di rubare i trucchi del mestiere da tutti"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo una prima stagione condizionata da diversi problemi fisici il centrocampista offensivo Giacomo Olzer vuole riscattarsi con la maglia del Brescia in questa stagione e lo dice e chiare lettere dal ritiro della squadra: "Ho tanta voglia di riscattarmi dopo un anno difficile come quello passato, voglio dimostrare di poter fare bene e voglio divertirmi giocando a calcio. Il Brescia mi ha fatto sentire vicinanza e fiducia in questi mesi, mi ha portato in Germania a operarmi e ora mi auguro di ricambiare questa fiducia. - spiega Olzer come riporta Tifobrescia.it - La prima settimana è stata tosta, il mister fa dell’intensità la caratteristica principale della squadra. Il gruppo è coeso, positivo e affiatato, sono molto fiducioso. Modelli? Al Milan cercavo di rubare i trucchi del mestiere da tutti. Mi ispiro molto a Ilicic e guardo tutte le partite dell’Atalanta solo per lui. Gli assomiglio molto per caratteristiche".