P.Inzaghi sul derby in famiglia: "Momento magico per Simone, se lo è meritato"

A poco più di 24 ore dall'andata della semifinale di Champions League fra Milan e Inter un grande ex rossonero del calibro di Filippo Inzaghi ha raccontato, attraverso le colonne di TuttoMercatoWeb.com, come vivrà la gara in qualità di fratello del tecnico nerazzurro Simone: “Gli farò un grosso in bocca al lupo... per me ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori d’Europa e gli dirò anche di godersi questo momento magico perché se lo è meritato con il duro lavoro!”