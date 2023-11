Paloschi e il famoso gol al Siena: "Ogni tanto lo riguardo. Mi ritrovai catapultato nella notorietà a 17 anni"

Alberto Paloschi, ex attaccante rossonero che ora gioca in Serie D a Desenzano del Garda, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del gol segnato in quel famoso Milan-Siena del 2008: "Tutto e subito. Una settimana prima ero al Viareggio. Mio nonno lo aspettava tutto l’anno. Io avevo già segnato due gol in Coppa contro il Catania, ma contro la Fiorentina Gilardino fu ammonito e Pato si infortunò. Davide Ancelotti, il figlio di Carlo, disse: 'Vedrai che papà ti chiama'. Il 10 febbraio entro e segno.

Cafu mi disse di portare la pizza a Milanello. Mi ritrovai catapultato nella notorietà a 17 anni. L’immagine più bella? Ancelotti che se la ride , come se pensasse 'non ci credo'. Ogni tanto riguardo il gol. Il destro al volo, la palla all’angolino e Pippo Inzaghi che corre ad abbracciarmi. Lo seguivo ovunque".