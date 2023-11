Paloschi racconta: "Inzaghi mi regalò la maglia della doppietta in finale col Liverpool. La conservo come una reliquia"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alberto Paloschi, ex attaccante rossonero che oggi gioca in Serie D a Desenzano del Garda, ha raccontato sulla finale di Champions League vinta ad Atene dal Milan di Ancelotti nel 2007: "Dov’ero il giorno della finale di Atene? In convitto a Milanello. Quell’anno vincemmo lo scudetto Allievi battendo 4-0 il Genoa. Io segnai 3 reti, così Pippo Inzaghi mi regalò la maglia della doppietta col Liverpool. La conservo come una reliquia.

Lui è speciale: a Parma ebbi due gravi infortuni. Gli chiesi un consiglio e mi indirizzò dal suo fisioterapista. Ne uscii più forte".