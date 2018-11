Pancaro: "Gattuso? Sta dimostrando di essere all'altezza di allenare il Milan"

Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha parlato così di Rino Gattuso ai microfoni di lalaziosiamonoi.it: "Gattuso sta affrontando un momento complesso, non è semplice allenare il Milan con tutte le pressioni che ne derivano. Sta dimostrando di essere all’altezza di questo compito, ha dimostrato di esserne in grado anche in passato facendo bene in categorie inferiori”.