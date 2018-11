Pancaro su Lazio-Milan: "I biancocelesti stanno meglio, l'assenza di Higuain può pesare"

In vista di Lazio-Milan, il doppio ex Giuseppe Pancaro ha dichiarato a lalaziosiamonoi.it: "Il momento delle due squadre è buono, lo dice la classifica. Il Milan però è quella che esce peggio dall’ultima partita di campionato, perché perde un giocatore come Higuain, che per l’economia della squadra è molto importante. Questo si va ad aggiungere ai diversi infortuni che già hanno colpito il Milan. La Lazio sotto questo punto di vista sta meglio. I numeri dicono che la Lazio ha questo problema di non riuscire a vincere con le big e la ragione non è semplice da individuare. Credo però che la Lazio possa vincere contro una big nel prosieguo del campionato. La sfida contro il Milan è difficile, anche se i rossoneri hanno dei problemi fra infortuni e l'assenza di Higuain. I meneghini hanno comunque delle alternative importanti, sarà un match combattuto ed equilibrato".