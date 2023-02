MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Panucci, ex terzino rossonero, ha commentato così a Mediaset la vittoria del Milan contro il Tottenham: "Il Milan è stato squadra. E' stato concentrato per tutta la partita, ha giocato una partita intelligente. Non ha fatto vedere un grande gioco, ma mi sembra che il Milan si stia curando bene".