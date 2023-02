Panucci sulle scelte di Pioli: "Si fida di questo modulo. Il Milan dovrà stare attento a..."

MilanNews.it

Christian Panucci, ex terzino rossonero, ha commentato così a Mediaset le scelte di Pioli per il match contro il Tottenham: "Pioli conferma la difesa a tre, si fida di questo modulo. Pioli ha detto che la squadra dovrà fare la partita, cosa che sicuramente piace al Tottenham, quindi il Milan dovrà stare attento a non perdere palla. Le due squadre giocano a specchio, qundi ci saranno tanti duelli".