Paquetá si appresta a diventare un giocatore del Manchester City

Lucas Paquetá si appresta a diventare un giocatore del Manchester City, come anticipato nei giorni scorsi da TMW. Secondo quanto riportato da Sky Sports oggi è la giornata decisiva per la chiusura e una fonte vicino al club inglese ha affermato che c'è il 90% di probabilità che l'affare vada in porto in queste 24 ore. L'accelerata in questi giorni, a seguito dell'infortunio che terrà Kevin De Bruyne lontano dal terreno da gioco per diversi mesi.

25 anni, Paquetá è arrivato al West Ham lo scorso anno e con gli hammers ha raccolto 42 presenze, segnando 5 reti e servendo 7 assist. Una stagione che si è chiusa con la vittoria della UEFA Conference League, grazie al successo per 2-1 in finale contro la Fiorentina. Proprio in quella sfida il brasiliano ha servito l'assist decisivo per Bowen. Il club londinese ha già individuato il sostituto, che è il ghanese Kudus dell'Ajax per il quale gli hammers dovrebbero spendere 50 milioni.