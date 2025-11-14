Paquetà sul caso scommesse: "Terribile, ho avuto paura"

Lucas Paquetà, ex Milan, a Globo ha parlato del suo coinvolgimento nel caso scommesse: "Psicologicamente è stato terribile, a partire dalla paura di questa indecisione, dall'incertezza del mio futuro, pur sapendo chi sono, cosa faccio e cosa ho fatto. Ma, a causa delle circostanze delle indagini e del modo in cui la federazione ha gestito il tutto, ho avuto paura.

Mia moglie ed io abbiamo attraversato due anni lunghi e dolorosi, ma con un lieto fine. Questo ha anche rafforzato il nostro matrimonio, la nostra storia come famiglia: io, lei e i bambini. Sono felice che sia finita così; ho lottato duramente contro tutto questo".