Parma, duello con la Fiorentina per Balotelli

Mario Balotelli potrebbe tornare in Italia, ma la Fiorentina non è l'unica squadra interessata all'attaccante classe 1989. Come riporta Sky Sport, il Parma è intenzionato a inserirsi nella corsa all'ex bomber di Milan e Inter: come avevamo anticipato qualche giorno fa, c'è stato un vertice tra Faggiano e l'entourage di SuperMario, ma la distanza tra le parti è ancora enorme. Il club ducale è al lavoro per un reparto offensivo tutto nuovo e starebbe pensando anche a Camillo Ciano, anch'egli nella scuderia di Mino Raiola.